شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سلع تصدرت قائمة أهم السلع المصرية المصدرة إلى الكويت 2024.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم السلع التى صدرتها واستوردتها مصر بالتبادل مع الكويت بنهاية عام 2024.

وكانت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الكويت كما يلي:

1. خضروات وفواكه بقيمة 70 مليون دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 27 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 17 مليون دولار.

4. كاكاو ومحضراته بقيمة 16 مليون دولار.

5. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 14 مليون دولار.

وفي المقابل كانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الكويت كما يلي:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 927 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 12 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 4 مليون دولار .

4. مجموعات سلعية أخري بقيمة 4 مليون دولار .

وقدرت بيانات الجهاز قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023 .

وسجلت قيمة الصـادرات المصرية إلى الكويت 273 مليــون دولار خـلال عام 2024، مقابل 316 مليون دولار خلال عام 2023.

وفي المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 947 مليون دولار خلال عـام 2024، مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023.

أما الاستثمارات الكويتية في مصر فقد بلغت قيمتها نحو 547.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، مقابل 632.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.