شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا للبنك الأهلي المصري؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025، ومقابل الجنيه المصري، حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

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وجاءت الأسعار كالتالي:

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سعر الدولار اليوم51.07 جنيه للشراء.51.17 جنيه للبيع.

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سعر اليورو الأوروبى اليوم57.93 جنيه للشراء.58.37 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم67.43 جنيه للشراء.67.83 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى اليوم165.67 جنيه للشراء.166.88 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودى اليوم13.56 جنيه للشراء.‏‎ 13.63 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي اليوم13.89 جنيه للشراء.13.93 جنيه للبيع.

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سعر الريال القطري اليوم12.96 جنيه للشراء.14.04 جنيه للبيع.



