شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس ترفع توقعاتها لسعر الذهب.. هل تصل الأونصة 4000 دولار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت مؤسسة جولدمان ساكس توقعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025، لتصل إلى 3700 دولار للأونصة، بدلاً من 3300 دولار في التقديرات السابقة. وأشارت المؤسسة إلى أن النطاق السعري المتوقع يتراوح ما بين 3650 إلى 3950 دولاراً، مدفوعة بزيادة قوية في الطلب من البنوك المركزية، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمارات في صناديق المؤشرات المرتبطة بالمعدن الأصفر، في ظل تصاعد مخاطر الركود.

وفي السياق نفسه، رفع بنك ANZ توقعاته لأسعار الذهب، مرجحاً أن تسجل الأونصة 3600 دولار بنهاية العام الجاري، بدلاً من تقديراته السابقة عند 3200 دولار. أما خلال الأشهر الستة المقبلة، فتوقع أن يصل السعر إلى 3500 دولار. وأرجع البنك تلك التعديلات إلى تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية، والتقلبات الجيوسياسية، وتعطل سلاسل التوريد، فضلاً عن المخاوف المستمرة من التضخم، وتحولات محتملة في سياسات أسعار الفائدة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5451 جنيهاً

عيار 21: 4770 جنيهاً

عيار 18: 4088 جنيهاً

جنيه الذهب: 38160 جنيهاً

أونصة الذهب: 3818 دولاراً



وتأتي هذه التقديرات الجديدة في ظل تزايد شهية المستثمرين حول العالم للتحوّط بالذهب، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من الضبابية والتقلبات.