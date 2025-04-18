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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع فى 4 محافظات.. جدية الحجز 150 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع في 4 محافظات أبرزها القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية، وكذا مبلغ جدية الحجز .أسعار الوحدات ومبلغ جدية الحجز:
محافظة الإسماعيلية
سعر المتر 12000 جنيه
جدية الحجز 150 ألف جنيه
منطقة السلام
سعر المتر : 20000 جنيه
جدية الحجز : 150 ألف جنيه
منطقة المطرية
سعر المتر 25000 جنيه
جدية الحجز : 150 ألف جنيه
سعر المتر : 15000
جدية الحجز : 150 ألف جنيه
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