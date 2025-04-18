الاقتصاد

تعرف على أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع فى 4 محافظات.. جدية الحجز 150 ألف جنيه

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  • تعرف على أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع فى 4 محافظات.. جدية الحجز 150 ألف جنيه 1/2
  • تعرف على أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع فى 4 محافظات.. جدية الحجز 150 ألف جنيه 2/2

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع في 4 محافظات أبرزها القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية، وكذا مبلغ جدية الحجز .

أسعار الوحدات ومبلغ جدية الحجز:

محافظة الإسماعيلية
سعر المتر 12000 جنيه
جدية الحجز 150 ألف جنيه

محافظة القاهرة
منطقة السلام

سعر المتر : 20000 جنيه
جدية الحجز : 150 ألف جنيه

محافظة القاهرة
منطقة المطرية

سعر المتر 25000 جنيه
جدية الحجز : 150 ألف جنيه

محافظة الإسكندرية

سعر المتر : 15000
جدية الحجز : 150 ألف جنيه

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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