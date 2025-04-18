شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع فى 4 محافظات.. جدية الحجز 150 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع في 4 محافظات أبرزها القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية، وكذا مبلغ جدية الحجز . أسعار الوحدات ومبلغ جدية الحجز: أسعار الوحدات ومبلغ جدية الحجز: محافظة الإسماعيلية

سعر المتر 12000 جنيه

جدية الحجز 150 ألف جنيه محافظة القاهرة

منطقة السلام محافظة القاهرةمنطقة السلام سعر المتر : 20000 جنيه

جدية الحجز : 150 ألف جنيه محافظة القاهرة

منطقة المطرية محافظة القاهرةمنطقة المطرية سعر المتر 25000 جنيه

جدية الحجز : 150 ألف جنيه محافظة الإسكندرية محافظة الإسكندرية سعر المتر : 15000

جدية الحجز : 150 ألف جنيه

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