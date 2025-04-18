شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025 فى السعودية عيار 24 بـ397.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 397.75 ريال

عيار 22 سجل 364.50 ريال

عيار 21 سجل 348.00 ريال

عيار 18 سجل 298.25 ريال

عيار 14 سجل 232.00 ريال

عيار 12 سجل 198.75 ريال

الاونصة 12368.75 ريال

الجنيه الذهب 2783.50 ريال

الأونصة بالدولار 3313.36 دولار



ارتفع الذهب بأكثر من 1% خلال هذه اللحظات من تعاملات امس الخميس، مع تدفق المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن، ما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية المشتعلة بالفعل، رغم التجميد المؤقت للرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة 90 يومًا.

ومن جهة أخرى، شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.



