شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات النقل الأعلي ترخيصا خلال مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن أعداد سيارات " النقل " المرخصة والمؤمن عليها خلال شهر مارس 2025 بلغت 1993سيارة.

جاء من بينها 23 سيارة موديل 2021 و57 سيارة موديل 2022 و82 سيارة نقل موديل 2023 و289 سيارة موديل 2024 و 1542 موديل 2025 .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر مارس 2025 قد أوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37220 مركبة كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1395مركبة موديل 2021و2070 مركبة موديل 2022و1610مركبة موديل2023 و5823 مركبة موديل 2024 و26322 مركبه موديل 2025

كما أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15139سيارة ملاكي من بينها 154 سيارة موديل 2021و297سيارة موديل 2022 و595 سيارات موديل 2023 و2520 موديل 2024 و11573موديل 2025