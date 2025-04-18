شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد إعلان معدلات الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض، خلال تعاملات الخميس، بعد أن قلّل البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25%.وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي انخفاضًا بنسبة 0.13% بمقدار 0.67 نقطة، ليصل إلى 506 نقاط، وتراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.60% بمقدار 44 نقطة ليصل إلى 7285 نقطة.وانحسر مؤشر"داكس" الألماني بنسبة 0.49% بمقدار 105 نقاط ليصل إلى 21205 نقاط، وحقق مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي خسائر بنسبة 0.24% بمقدار 87 نقطة ليصل إلى 35980 نقطة.وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بمقدار 0.06 نقطة ليصل إلى 8275 نقطة، وانخفض مؤشر "IBX35" الإسباني بنسبة 0.19% بمقدار 24 نقطة ليصل إلى 12918 نقطة.