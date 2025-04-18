الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد إعلان معدلات الفائدة

0 نشر
واس - بروكسل 0 تبليغ

  • الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد إعلان معدلات الفائدة 1/3
  • الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد إعلان معدلات الفائدة 2/3
  • الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد إعلان معدلات الفائدة 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد إعلان معدلات الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض، خلال تعاملات الخميس، بعد أن قلّل البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25%.
وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي انخفاضًا بنسبة 0.13% بمقدار 0.67 نقطة، ليصل إلى 506 نقاط، وتراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.60% بمقدار 44 نقطة ليصل إلى 7285 نقطة.
أسواق الأسهم الأوروبية (متداولة)

الأسهم الأوروبية

وانحسر مؤشر"داكس" الألماني بنسبة 0.49% بمقدار 105 نقاط ليصل إلى 21205 نقاط، وحقق مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي خسائر بنسبة 0.24% بمقدار 87 نقطة ليصل إلى 35980 نقطة.
الأسهم الأوروبية - مشاع إبداعي

وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بمقدار 0.06 نقطة ليصل إلى 8275 نقطة، وانخفض مؤشر "IBX35" الإسباني بنسبة 0.19% بمقدار 24 نقطة ليصل إلى 12918 نقطة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا