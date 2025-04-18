الاقتصاد

الرياض.. مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يحتفي بـ30 عامًا على تأسيسه

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - احتفى مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسه، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات القيادية في العاصمة الرياض.
وجرى خلال الاحتفال تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها المجلس في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
مجلس الأعمال السعودي الأمريكي - وكالات

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي

وأوضح الرئيس، المدير التنفيذي للمجلس تشارلز إس حلاب, أنه جرى انطلاق مناقشات إستراتيجية بين نخبة من الشركات السعودية والأمريكية؛ لبحث فرص تعاون جديدة في مجالات حيوية تشمل: (الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتصنيع المتقدم، والترفيه)؛ دعمًا لرؤية المملكة 2030.
مجلس الأعمال السعودي الأمريكي - وكالات

وأكدت نائب وزير التجارة إيمان المطيري, متانة الشراكة بين مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ووزارة التجارة، مشيرةً إلى الجهود المشتركة لدعم تمكين القطاع الخاص وتوسيع الشراكات التجارية بين البلدين بما يواكب التحولات الاقتصادية في المملكة.
ونوّه الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي عبدالله جمعة, بأهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في تعزيز بيئة الأعمال، مؤكدًا ضرورة استمرارية العمل لبناء شراكات طويلة الأمد تدعم النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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