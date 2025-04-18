شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية قناة السويس" تعتمد 5 مشروعات جديدة توفر 3 آلاف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اعتماد مجلس إدارة المنطقة 5 مشروعات جديدة بمنطقتي القنطرة غرب ووادي التكنولوجيا التابعتين للهيئة في عدد من القطاعات المستهدفة بإجمالي استثمارات 49,3 مليون دولار وهي ما تتخطى المليارين ونصف المليار جنيه، بمساحة إجمالية تبلغ 177,8 ألف متر مربع، تتيح هذه المشروعات الخمسة أكثر من 3 آلاف و250 فرصة عمل.

ومن بين هذه المشروعات التي اعتمدها المجلس 3 مشروعات جديدة بمنطقة القنطرة غرب في قطاعات التصنيع الزراعي، والمنسوجات والملابس الجاهزة، باستثمارات إجمالية للمشروعات الثلاثة تقدر بـ 32,3 مليون دولار بما يعادل 1,7 مليار جنيه، بمساحة تبلغ 92,8 ألف متر مربع، بما يوفر 2600 فرصة عمل.

المشروع الأول بمنطقة القنطرة غرب هو مشروع رائد في قطاع التصنيع الزراعي AgriBusiness لصالح (الشركة المتحدة لتجميع معدات الدواجن- United Trade Co for poultry Equipment)، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات تبلغ 3,3 ملايين دولار، بما يعادل 167 مليون جنيه مصري، وذلك لإقامة مشروع يستهدف تجميع معدات خطوط تربية وإنتاج الدواجن، على مساحة 9800 متر مربع، بما يوفر 100 فرصة عمل مباشرة.

ويشمل ثاني المشروعات المعتمدة بالقنطرة غرب، مشروع شركة (تشانغتشو كينجكاسون للطباعة والصباغة المحدودة- Changzhou Kingcason Printing & Dyring Co. Ltd) الصينية المتخصصة في تصنيع خيوط النسيج والمنسوجات والصباغة والطباعة والحياكة والتصميم، وذلك على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 24,5 مليون دولار بما يعادل 1,2 مليار جنيه مصري، ويتيح 500 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف تصدير كامل الإنتاج للخارج.

أما عن ثالث المشروعات بمنطقة القنطرة غرب؛ فهو مشروع شركة (جولد ستار فاشون- Gold Star Fashion) الصينية المتخصصة في تصميم وتصنيع الملابس، التي تستهدف إنتاج أزياء عالية الجودة بأسعار تنافسية، باستثمارات 4,5 ملايين دولار، على مساحة 23 ألف متر مربع، و2,000 فرصة عمل، مع تصدير الإنتاج بالكامل للأسواق الخارجية.