“الحرف اليدوية وصناعة المجوهرات”.. لقاء بمركز منشآت جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظم مركز دعم المنشآت في جدة اليوم، على هامش أسبوع التراث والحرف اليدوية، لقاء بعنوان “الحرف اليدوية وصناعة المجوهرات”؛ بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم قطاعات صناعة المجوهرات والصاغة، بهدف تطوير ودعم رواد الأعمال في مجال الصاغة والمجوهرات.

وتناول اللقاء مجموعة من المحاور التي تضمنت: أسس التسويق في مجالات الصاغة والمجوهرات، وطرق إيجاد الشراكات الاقتصادية والدعم اللوجستي، أهم الفرص الاستثمارية في مجال الحرف اليدوية وصناعة المجوهرات.

يذكر أن أسبوع التراث والحرف اليدوية يأتي ضمن الأسابيع التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة بمراكز دعم المنشآت، للتركيز على قطاعات الأعمال في المملكة، وهدف من خلالها إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشهد هذه الأسابيع دعوة للمنظومات والمنشآت العاملة في هذه القطاعات لعرض تجاربهم الناجحة ومسيرتهم في التغلب على التحديات التي واجهتهم.

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