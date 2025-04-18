وزير الصحة يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة “سانوفي” ويزور مقر الشركة في ليون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، رئيس مجلس إدارة شركة سانوفي فريديريك أوديا، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية على مستوى العالم.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات تطوير اللقاحات والبحوث السريرية والتقنيات الحيوية، واستعراض فرص توسيع الشراكة داخل المملكة، خصوصًا في مجال التصنيع المحلي المتكامل للأنسولين.

وزار معاليه مصنع الشركة المتقدم للقاحات الذي استكمل إنشاؤه مؤخرًا في مدينة ليون، والتقى النائب التنفيذي لرئيس شركة “سانوفي” لشؤون اللقاحات توماس تريومف، وجرى خلال الزيارة استعراض تقنيات التصنيع الحديثة التي يتميز بها المصنع، وفرص تعزيز الشراكة مع المملكة في مجالات تطوير وتصنيع اللقاحات والتقنيات الحيوية.

وشهد معاليه توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين شركة الصحة القابضة السعودية وشركة “سانوفي العربية”، وذلك في مجالات البحوث السريرية، والابتكار، والصحة الرقمية، والبرامج التي تتمحور حول رعاية المرضى.

وتأتي هذه الشراكة في سياق دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تنمية القدرات الصحية الوطنية، وتسريع وتيرة الوصول إلى العلاجات المبتكرة، وتعزيز الإمكانات المحلية عبر الأبحاث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتجارب السريرية المشتركة، والمبادرات الرقمية، من بينها برنامج “رفيق الصحة” المتخصص في رعاية مرضى السكري.

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