شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن القفزة التاريخية للذهب وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب عن ارتفاع قوي، لأعلى مستوى في التاريخ فوق 3300 دولار للأوقية وفيما يلي أهم 10 معلومات عن قفزة الذهب وأسبابها.

1. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب العالمية: قفز سعر أونصة الذهب بنسبة 2.4% ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3317 دولار للأونصة.

2. السبب الرئيسي للارتفاع: يعود ذلك إلى تنامي الطلب على الذهب كملاذ آمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب دراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية.



3. توترات تجارية عالمية: تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد التحقيقات الجديدة في واردات المعادن، الأدوية، والرقائق الإلكترونية.



4. أثر مباشر على قطاع التكنولوجيا: شركة إنفيديا حذّرت من خسائر تقدر بـ5.5 مليار دولار نتيجة القيود الأمريكية على صادرات الرقائق إلى الصين، مما ضغط على الأسواق المالية العالمية.



5. تحولات في سوق المال: تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية والآسيوية، وخسائر في العقود الآجلة للأسهم، ما زاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن.



6. دور التوقعات الاقتصادية: مؤسسات مالية رفعت توقعاتها لسعر الذهب، مثل بنك ANZ الذي رفع مستهدفه إلى 3600 دولار للأونصة بنهاية العام، بفعل مخاوف الركود والتضخم واضطرابات سلاسل الإمداد.



7. ضعف الدولار يعزز الذهب: تخلي المستثمرين عن سندات الخزانة الأمريكية ساهم في إضعاف الدولار، ما دعم أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.



8. انعكاس الارتفاع العالمي على السوق المصري: سجل الذهب في مصر أعلى مستوى تاريخي له، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4740 جنيه.



9. تأثير محدود لسعر الصرف المحلي: رغم تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه في نطاق ضيق، إلا أن التسعير المحلي للذهب يتأثر أساسًا بحركة السعر العالمي.



10. ترقب لقرارات البنك المركزي المصري: الأسواق تتابع بحذر الخطوة المقبلة بشأن أسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية، ما قد يؤثر على أسعار الذهب المحلية في الفترة المقبلة.