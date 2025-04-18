شكرا لقرائتكم خبر عن الخريّف يبحث مع وزيرين إندونيسيين تعزيز الشراكة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعين ثنائيين مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي باهيليل لهداليا، ووزير الاستثمار روزان روسلاني، وبحثا تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في القطاعين الصناعي والتعديني، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية إندونيسيا.

وناقش الاجتماعان تطوير الشراكات الاستثمارية بين المملكة وإندونيسيا، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطاعي الصناعة والتعدين بالبلدين، مع التأكيد على أهمية تحفيز الابتكار والحلول الذكية لضمان استدامة عمليات التعدين.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة واستعرض الوزير الخريّف خلال الاجتماعين، مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين، والفرص النوعية التي تتيحهما أمام المستثمرين المحليين والعالميين، إضافة إلى الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، وتمكين الاستثمارات الصناعية والتعدينية.

ويأتي الاجتماعان في إطار الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا، التي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية لهما، سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركزًا عالميًا لإنتاج ومعالجة المعادن.

