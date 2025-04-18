شكرا لقرائتكم خبر عن تعاملات منتصف اليوم.. تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات ظهيرة اليوم الخميس رغم تراجع سهم شركة يونايتد هيلث جروب إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ربع قرن.وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 9ر0%، في المقابل تراجع مؤشر داو جونز بواقع 278 نقاط أي بنسبة 7ر0% بحلول الساعة الثانية ونصف بعد ظهر اليوم، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر0%.وتراجع سهم شركة يونايتد هيلث جروب بنسبة 3ر23% بعد إعلانها تحقيق أرباح أقل من التوقعات ليسجل أسوأ أداء له منذ 1998.وأعلنت شركة الرعاية الصحية العملاقة تحقيق أرباح وإيرادات للربع الأخير أقل من توقعات المحللين، كما خفضت توقعاتها للنتائج المالية لهذا العام.كما تراجع سهم شركة الرقائق الإلكترونية العملاقة إنفيديا لليوم الثاني على التوالي عقب إعلانها عن أن القيود الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين قد تضر بنتائج الربع الأول بمقدار 5.5 مليار دولار.وتراجع السهم في ظهيرة اليوم بنسبة 3ر2%. في المقابل ارتفعت غالبية الأسهم في وول ستريت، بما في ذلك أكثر من أربعة من كل خمسة أسهم على مؤشر ستاندرد أند بورز 500.واستقرت أسهم التكنولوجيا بعد عمليات البيع التي تعرضت لها أمس، بدعم من إعلان شركة تي.إس.إم التايوانية العملاقة للرقائق اليوم تحقيق أرباح ربع سنوية تتفق مع توقعات المحللين.