شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 18-4-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع.

وينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

و سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع و فى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية، الآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.