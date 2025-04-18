شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع لمدينة مصر للإسكان إلى 550 مليون شهادة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 550.149 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي-مصر إلى 148.516 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع ومجموعة أي أف جي القابضة عند 372.913 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.352 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 119.119 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.2 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.59%، والعرب على 8.46%، واستحوذت المؤسسات على 20.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 32.8 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، 37.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 57.2 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 37.6 مليون جنه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 31062 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 38769 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13822 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 9036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12367 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 11528 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1995 نقطة.