شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار: 40 شركة فرنسية تابعت السوق المصري وانطباعاتها ايجابية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، متابعتهم تحديات الصناعة بشكل مستمر والدولة توفر الأراضي وتعمل على تيسير الاجراءات، مشيرا إلى أن الدولة تربط بين السياسة النقدية والمالية وهناك مستهدفات موضوعة على مستوى الصناعة والتجارة والصناعة والزراعة والمستهدفات في قطاعات الانتاج كافة.

وأضاف حسام هيبة، خلال حوار ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي إم سي، أن الدولة المصرية حريصة على دعم البنى التحتية وتطويرها لجذب مزيد من المستثمرين، قائلا: "ندرك حجم التحديات التي تواجه الاستثمارات ونتحرك نحو الحلول ولكن الناتج لا يظهر في يوم وليلة".

وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن هناك أكثر من 40 شركة فرنسية تابعت السوق المصري وحصلت على انطباعات ايجابية بشأن المناخ الاستثماري، مؤكدا أن الإرادة السياسية توجه بالمزيد من الاصلاح ورئيس الوزراء أكد ضرورة عدم تغيير الاتفاق مع المستثمر.

