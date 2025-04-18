شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الذهب: سعر الأونصة في طريقها للارتفاع عالميا وطلبات الشراء كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب تمر بظروف عالمية جديدة من نوعها لم يسبق لها مثيل، موضحا أن تغيرت أسعار الذهب عالمية أصبحت تحقق أرقام قياسية كل يوم وأوقية الذهب ترتفع بصورة سريعة وسعر الذهب عالمي ويتأثر بالسعر المحلي مباشرة بحسب التغيرات العالمية.

وأوضح هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي ام سي، أن أسعار الذهب ستظل في اضطرابات مع وجود حرب تجارية بين امريكا والصين ودول العالم، مؤكدا أن كل الناس تلجأ في هذه الحالات للملاذ الأمن وسط عمليات طلبات شراءات كبيرة على المعدن الأصفر وهذا ما يؤثر على سعره.

وأضاف هاني ميلاد، أن الطلب على الذهب سيظل يزداد ومن الوارد الزيادة مستقبلا وهو مهم لحفظ القيمة المادية على مدى طويل، متابعا: "لا انصح بالمضاربة في الذهب ولكن على المواطن الادخار عن طريقه وعلى المواطن عدم انتظار عائد ملموس من الذهب إلا بعد عام كامل على الأقل، لافتا إلى أن سعر الأونصة في طريقها للارتفاع عالميا.

