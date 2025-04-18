شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يعاود الارتفاع خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد سعر الذهب اليوم الخميس 17 أبريل 2025 خلال التعاملات المسائية إلى الصعود مرة أخرى، بعد أن عادت الأونصة إلى الارتفاع مجددا عند 3318 دولاراً.



أسعار الذهب في مصر

عيار 24: 5451 جنيهاً

عيار 21: 4770 جنيهاً

عيار 18: 4088 جنيهاً

جنيه الذهب: 38160 جنيهاً

أونصة الذهب: 3818 دولارا.

وشهد الدولار الأمريكي تحسنا طفيفا خلال تداولات اليوم محاولا الابتعاد عن أدنى مستوياته منذ 3 سنوات، ليساعد هذا على تراجع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي باول فى وقت سابق بأن البنك لا يميل إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مشيرًا إلى الضغوط التضخمية وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الجديدة. وأضاف باول أنه سينتظر المزيد من البيانات قبل تغيير أسعار الفائدة، محذرًا في الوقت نفسه من أن سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تدفع التضخم بعيدًا عن أهداف البنك المركزي.

وارتفع الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.6% مدعوما بأمر ترامب بفتح تحقيق في رسوم جمركية محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية، بالإضافة إلى مراجعات لواردات الأدوية والرقائق. يعود الارتفاع الأخير في أسعار الذهب بشكل كبير إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وقوة طلب البنوك المركزية، واستمرار المخاوف بشأن التضخم.

تدفع أسعار الفائدة المرتفعة أسعار الذهب إلى الانخفاض من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب وتعزيز الدولار، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين.