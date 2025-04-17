شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الارتفاع الصاروخي.. تراجع محدود في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

سوق العمل

الدمام - شريف احمد - بعدالارتفاع الصاروخي أمس، سجلت أسعار الذهب تراجعا بسيطا في تعاملات اليوم الخميس.وانخفض سعر المعدن الأصفر بمقدار 90ر7 دولارا أي بنسبة 5ر0% إلى 70ر3308 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي، بعد ارتفاعه أمس بمقدار 90ر107 دولارا أي بنسبة 4ر3% إلى 60ر3326 دولارا للأوقية أمس.ويمكن أن يكون تراجع سعر الذهب اليوم نتيجة عمليات جني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس ارتفاعا قياسيا جديدا يوم الأربعاء.كما أثر ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على الذهب، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 2ر0% بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في الجلسة السابقة.انخفض سعر الذهب أيضا مع إدلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات متفائلة بشأن محادثات التجارة مع الدول الأخرى، حيث قال في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أمس إنه جرى إحراز "تقدم كبير" في اجتماع مع الوفد التجاري الياباني.وأضاف في منشور هذا الصباح: "أجريت مكالمة مثمرة للغاية مع رئيسة المكسيك أمس. وبالمثل، التقيت بأعلى مستوى من ممثلي التجارة اليابانيين. كان اجتماعا مثمرا للغاية. جميع الدول، بما فيها الصين، ترغب في الاجتماع! واليوم، إيطاليا" في إشارة إلى لقائه اليوم مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية مجددا، في ظل استمرار صمود سوق العمل على الرغم من المخاوف من الركود.وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة تراجعت بواقع 9000 لتصل إلى 215 ألف خلال الأسبوع الذي انتهى في 12 أبريل الجاري.كما أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، بأكثر كثيرا من التوقعات.وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال مارس الماضي تراجع بنسبة 4ر11% إلى ما يعادل 324ر1 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر9% إلى ما يعادل 494ر1 مليون وحدة سنويا خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.