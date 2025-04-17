شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 17-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5451 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 17 أبريل 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصرأسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24: 5451 جنيهاً
- عيار 21: 4770 جنيهاً
- عيار 18: 4088 جنيهاً
- جنيه الذهب: 38160 جنيهاً
- أونصة الذهب: 3818 دولارا.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري
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