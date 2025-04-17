الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 17-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5451 جنيها

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سعر الذهب اليوم الخميس 17-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5451 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 17 أبريل 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم
  •  عيار 24: 5451 جنيهاً
  • عيار 21: 4770 جنيهاً
  • عيار 18: 4088 جنيهاً
  • جنيه الذهب: 38160 جنيهاً
  • أونصة الذهب: 3818 دولارا.

 

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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