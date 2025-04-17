شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 17-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 17-4-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبريميم هيلثكير جروب، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ومطاحن ومخابز الإسكندرية.



البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.2 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.59%، والعرب على 8.46%، واستحوذت المؤسسات على 20.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 32.8 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، 37.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 57.2 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 37.6 مليون جنه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 31062 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 38769 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13822 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 9036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12367 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 11528 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1995 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 3297 سهمًا، 500 سهم، 10 آلاف سهم، 27 ألف سهم، 2.7 مليون سهم، 291 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 9500 سهم.

فيما باع داخليين بشركات تنمية للاستثمار العقاري، وطاقة عربية، وبنك قناة السويس شركة مساهمية مصرية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 30.3 ألف سهم، 20 ألف سهم، 10.7 ألف سهم، 174.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 95 ألف سهم.

أعلنت شركة العربية للمحابس، بيع المساهم مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد عدد 2.9 مليون سهم بسعر 5.437 جنيه بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم إلى 12.09% إلى 11.51%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، حققت شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مبيعات بلغت 548.6 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 445.6 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 23%، وبلغ صافي الربح 16 مليون جنيه مقارنة مع 120.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 87%.

وفي قطاع العقاري، حققت شركة المطورون العرب القابضة، مبيعات بلغت 4.6 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 5.3 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 92 مليون جنيه مقارنة مع 100 مليون جنيه خلال 2023.

حققت شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، إيرادات نشاط بلغت 331.4 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 144.2 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 41.6 مليون جنيه مقارنة مع 882.9 ألف جنيه خلال 2023.



