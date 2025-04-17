بنك التنمية الاجتماعية بنجران يطلق فعالية قافلة “يوصلك ويمولك”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

الخليج 365_واس

أطلق فرع بنك التنمية الاجتماعية بنجران اليوم، قافلة “يوصلك ويمولك”، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور ملفي العتيبي، وذلك بمجمع نجران بارك.

وتهدف المبادرة إلى التعريف والتسويق لبرنامج تمويل الأسر المنتجة، ووسطاء التمويل، وعرض قصص النجاح التي حققتها الأسر المنتجة حول المملكة، وتحفيز المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة للتقديم على قروض دعم مشاريع الأسر المنتجة من خلال بنك التنمية الاجتماعية، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي أولت الكثير من الاهتمام لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.

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