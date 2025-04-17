شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. تعرف على نتائج بورصة موسكو وسعر صرف الروبل والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 2.90 نقطة، ما نسبته 0.10 في المئة، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 2864.73 نقطة.وأنهى مؤشر RTS تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.80 في المئة، ما يعادل 8.69 نقاط، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى 1100.28 نقطة.حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 29 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 82.5892 روبل.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 35 كوبيكًا، ليبلغ 93.3356 روبل، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 12 كوبيكًا، ليصل إلى 11.2812 روبل.