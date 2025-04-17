شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.82% خلال الأسبوع الثانى من أبريل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31062.95 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 9036.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 12367.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 38769.35 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 11528.02 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 26.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.257 تريليون جنيه إلى 1.277 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 394.6 مليار جنيه إلى 402.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.652 تريليون جنيه إلى 1.680 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3 مليارات جنيه إلى 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو 5.5%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 358.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.184 مليار ورقة منفذة على 546 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 526 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.227 مليار ورقة منفذة على 591 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 5.65% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 94.35%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 662.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 146.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 7.7 مليار جنيه، بحجم تداول 4.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 211.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 14.4 مليار جنيه بحجم تداول 5 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 358.3 ألف عملية.