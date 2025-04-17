شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى التركى" يفاجئ الأسواق برفع سعر الفائدة لـ 46% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك المركزى التركى رفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46 بالمئة، وذلك فى خطوة مفاجئة عكست دورة التيسير وعززت الليرة قليلا فى أعقاب تقلبات السوق على أثر اعتقال رئيس بلدية اسطنبول الشهر الماضى.

وأضاف المركزى - في بيان اليوم الخميس- أنه تم رفع سعر الإقراض لليلة، إلى 49% من 46%، بعد أن تم رفعه بالفعل الشهر الماضي في خطوة غير مقررة بعد الاعتقال.

وتوقع البنك أن يرتفع تضخم السلع الأساسية الشهري بشكل طفيف في أبريل الجاري بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق المالية.

وقال المركزى إن لجنة السياسات بالبنك أكدت أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن الطلب المحلي أعلى من التوقعات "مما يلفت إلى تأثير أقل للتضخم".

وأوضح أن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم"، مضيفا أنه سيشدد أكثر "في حالة حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم".

وكان البنك المركزي قد بدأ في التيسير في ديسمبر الماضي عندما كان سعر الفائدة 50%، بعد جهود تشديد قوية منذ منتصف عام 2023 لخفض سنوات من ارتفاع الأسعار وسلسلة من انهيارات العملة.

وفي استطلاع توقع عشرة من 13 مشاركا أن يحافظ البنك على سعر الريبو لمدة أسبوع بينما توقع ثلاثة زيادة تصل إلى 350 نقطة أساس.

