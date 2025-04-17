شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات السيارة ستروين C4X المجمعة محليا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "قصراوي" الوكيل الرسمي لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، عن طرح سيارة ستروين C4X المجمعة محليًا في مصر بمصنع الهيئة العربية للتصنيع (AOI) بالتعاون مع مجموعة Stellantis العالمية، وذلك في خطوة هامة تدعم إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قطاع السيارات المصري.

وتتوفر C4X في مصر بفئتين: "Feel"وهي الفئة الأساسية المجهزة بأهم وسائل الامان والتقنيات الحديثة، و"Shine"هي الفئة الأعلى تجهيزًا، والتي تأتي مع مزايا اعلي مثل فتحة سقف بانورامية وغيرها.

وأسعار السيارة تعد تنافسية مقارنةً بسيارات الكروس أوفر المدمجة والمُجمعة محليًا أو المستوردة إلى السوق المصري. وتأتي سيتروين C4X بسعر 1,289,000 جنية مصري لفئة Feel، 1,449,000 جنيه مصري لفئة Shine.

السيارة مزودة بمحرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو بقوة 130 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتجمع بين أداء قوي وكفاءة في استهلاك الوقود، إلى جانب تصميم أنيق يجمع بين خطوط السيدان الرياضية وارتفاع سيارات SUV، كما توفر السيارة مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لتر.



