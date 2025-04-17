شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 17 أبريل.. عيار 21 يسجل 4770 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر وفقا لآخر التحديثات بالتزامن مع إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية الجديدة، حيث وصل عيار 24 سعر 5451.5 جنيه، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: سجل حوالي 5451.5 جنيه.

- عيار 21: سجل حوالي 4770 جنيها.

- عيار 18: سجل حوالي 4088.5 جنيه.

- عيار 14: سجل حوالي 3180 جنيها.

وارتفع الذهب بنسب كبيرة أمس مضيفًا أكثر من 100 دولار لكلا عقديه، وسجلت عقود الذهب الآجلة قمة قياسية أمس عند 3,358 دولار للأوقية وأغلق مرتفعًا بـ 3.27% عند 3,346.4 دولار للأوقية.

فيما ارتفعت العقود الفورية بـ 3.8% وسجلت قمة الجلسة عند 3,353.48 دولار للأوقية قبل أن تغلق عند 3,350.27 دولار للأوقية.

وجاء هذا الصعود العنيف نتيجة تصاعد التوترات الخاصة بالحرب التجارية وضعف الأخبار الخاصة بجنوح الصين وانفتاحها على محادثات مع الطرف الأمريكي وزاد زخم الصعود مع استبعاد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، خفض الفائدة قريبًا وتشديده على المخاوف المحيطة بالاقتصاد الأمريكي من ارتداد التضخم أو مواجعة أزمة خاصة بالنمو وإشارته إلى توقعات ارتفاع معدل البطالة.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.

ويتوقع محللون استمرار حالة التذبذب في أسعار البيع للذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب التطورات في الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية، وينصح الخبراء المستهلكين بمتابعة أسعار البيع عن كثب قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



