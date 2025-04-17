شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد سلسلة لقاءات مع هيئة مكتب لجنة الطاقة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دعم التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والمجالس النيابية (النواب والشيوخ)، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات مع هيئة مكتب لجنة الطاقة بمجلس النواب ضمت النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة والنائبه رشا رمضان وكيل أول اللجنة والنائب محمد جنيدى وكيل ثان اللجنة، ومع هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب ضمت النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، والنائب معتز محمود وكيل أول اللجنة، والنائب شحاتة ابوزيد وكيل ثان اللجنة، والنائبة شيرين عيسي امين سر اللجنة، والنائب محمد اسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، ومع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ضمت النائب مجدى سليم رئيس اللجنة والنائب عبد المجيد الاشقر وكيل أول اللجنة والنائبة نهى أحمد ذكى أمين سر اللجنة، وذلك بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة لشئون الإنتاج واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة ، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وخلال اللقاءات رحب المهندس كريم بدوى بالنواب ، مشيدا بالتعاون والعمل التكاملى مع المجالس النيابية واللجان النوعية بالمجلسين، مؤكداً على حرص الجميع على تعزيز التعاون والتنسيق الكامل المشترك لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات فى كافة انشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية بما يدعم الإقتصاد القومى .

و استعرض الوزير خلال اللقاءات المحاور الست الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي التى ترتكز على تكثيف مشروعات التنمية والإنتاج، لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وكذلك الاستفادة من البنية الأساسية في قطاعى التكرير والبتروكيماويات، لافتا إلى أهمية المحور الثالث والخاص باحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى لزيادة مساهمته فى الناتج القومي، وفى هذا الصدد اشاد الوزير بالجهود الحالية للمجالس النيابية (النواب والشيوخ) للانتهاء من إجراءات مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية والذي سيكون له بالغ الأثر في احداث هذه النقلة النوعية لهذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى تطوير نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة الذي شجع على جذب استثمارات جديدة فى هذه الانشطة.

كما تطرق الوزير إلى الحديث المحور الرابع الخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصرى بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصل إلى المزيج الامثل الذي يعتمد على ٤٢٪ من الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام ٢٠٣٠، والمحور الخاص بالطاقة البشرية التى تمثل مصدر القوة للقطاع وذلك من خلال تطبيقات إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل امنه للعاملين، وكذلك الالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع فى مشروعات كفاءة الطاقة بما لها من تاثير فى جذب الاستثمارات، والمحور السادس الخاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية الاساسية التى تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط انابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع اسالة الغاز والتى تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وكان احد ثماره توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصى إلى التسهيلات المصرية لتصديره او استخدامه في السوق المحلي فى صناعات القيمة المضافة، وكذلك اتفاقية تم توقيعها بين مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين.

وحرص المهندس كريم بدوى خلال اللقاءات على استعراض وكلاء الوزارة اهم نتائج الاعمال التى تحققت خلال الفترة يوليو ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥ والخطط المستقبلية فى انشطة تنمية وإنتاج البترول والغاز وبرامج الحفر الاستكشافى والاتفاقيات التى تم توقيعها والمستهدف توقيعها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات وبرامج السلامة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة ، والتى تعد احد ثمار تطبيق المحاور الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة التى تم وضعها للتغلب على التحديات وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي لاستدامة دعمه للاقتصاد القومى.

وقام النواب بتوجيه الشكر للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على هذه الدعوات الكريمة لهذه اللقاءات ، مشيدين بجهده وجهد قيادات القطاع فى تحقيق هذه النتائج المبشرة رغم التحديات الكبيرة التى تواجهها المنطقة، وكذلك نجاح الوزارة فى الالتزام مع الشركاء الاجانب مما شجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات ، كما اعريوا عن سعادتهم بالنهج الذي يتبعه المهندس كريم بدوى وحرصه على لقاء نواب المجالس النيابية ولجانهما المختلفة وعرض كافة الموضوعات بكل شفافية ومصداقية امام الجميع ، مؤكدين ان قطاع البترول قادر على تحقيق نجاحات بفضل سواعد ابناءه، لدعم الاقتصاد القومى وتحقق تطلعات الشعب المصري .



