الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظم الهيئة العامة للإحصاء المنتدى السعودي الأول للإحصاء تحت شعار “إحصاءات لفرص مستدامة” خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجاري في مدينة الرياض، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية لعددٍ من الدول والخبراء المحليين والدوليين، وبحضور أكثر من 300 شخص من المهتمين بالعمل الإحصائي.

ويسلط المنتدى الضوء على عددٍ من المحاور ضمن 5 جلسات، حيث ستناقش الجلسة الأولى “دور الإحصاء فـي رسم السياسات واتخاذ القرار”، كما تسلط الجلسة الثانية الضوء على “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، وتليها الجلسة الثالثة حول الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية، وسيتحدث المشاركون في الجلسة الرابعة حول “دور القطاع الخـاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية” أما الجلسة الأخيرة فستناقش “التكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات”.

يُذكر أن المنتدى السعودي للإحصاء هو أول منتدى سعودي للإحصاء؛ يهدف إلى مناقشة مواضيع مهمة على الصعيد الإحصائي، وبيان الأثر الإيجابي لقطاع الإحصاء في دعم مسيرة النهضة والتنمية المستدامة في المملكة، وقياس مستوى التقدم في مؤشرات رؤية المملكة 2030، وترسيخ أهمية البيانات والإحصاءات في وعي أفراد المجتمع.

ودعت الهيئة المهتمين إلى التسجيل والاطلاع على مزيد من المعلومات حول المنتدى عبر الموقع الإلكتروني: https://ssf.eventy.sa/?event_id=dhcimVphLIB1d4J3r9yJnA.

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