شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود فى سعر الذهب اليوم بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب في مصر بخمس جنيهات بعد أن سجلت الأونصة أعلى مستوياته التي سجلها اليوم الخميس وذلك مع إقبال المستثمرين على الذهب لكن السوق يتجه لجني الأرباح عقب موجة ارتفاع كبيرة في أسعار الذهب.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى عند 3312 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3348 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3324 دولار للأونصة.

يأتي هذا التراجع بعد أن سجل الذهب مطلع تداولات اليوم أعلى مستوى تاريخي جديد عند 3357 دولار للأونصة، لتتزايد بعدها عمليات البيع لجني الأرباح ليستغل المستثمرين التشبع الحالي في الشراء والمستويات القياسية التي سجلها للذهب لجني الأرباح.

من جهة أخرى شهد الدولار الأمريكي تحسن طفيف خلال تداولات اليوم محاولا الابتعاد عن أدنى مستوياته منذ 3 سنوات، ليساعد هذا على تراجع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24: 5451 جنيهاً

- عيار 21: 4770 جنيهاً

- عيار 18: 4090 جنيهاً

- جنيه الذهب: 38160 جنيهاً

- أونصة الذهب: 3317 دولاراً