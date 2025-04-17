شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يوقع كتاب توت "عنخ آمون من هوارد كارتر الى المدينة الذهبية" بالتشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر لعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس كتاب جديد باللغة الإنجليزية بإسم " توت عنخ آمون من هوارد كارتر إلى المدينة الذهبية".

و قد سافر "حواس" إلى العاصمة براغ وألقى محاضرة عن الأكتشافات الأثرية، وتم توقيع الكتاب.

وسوف تصدر طبعة أخرى من هذا الكتاب فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى أكتوبر القادم وسوف يتم عمل حفل توقيع للكتاب بالقاهرة.

الكتاب يتناول كشف مقبرة توت عنخ آمون وكذلك على الاكتشافات التى قام بها حواس فى وادى الملوك والبر الغربى للأقصر بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.