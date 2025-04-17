شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025.. تبدأ من الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهرى أبريل ومايو 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر أبريل المقبل، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مايو المقبل، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من 23 أبريل، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 22 مايو، والمتأخرات أيام 12،11،8 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أكد أن وزارة المالية تأخذ فى اعتبارها أيام الأجازات والعطلات الرسمية للتيسير على المواطنين.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.