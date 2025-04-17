شكرا لقرائتكم خبر عن انجلترا توسع تداول الورقة النقدية فئة 50 جنيها استرلينيا بصورة الملك تشارلز والان مع تفاصيل الخبر

بدأ بنك انجلترا المركزى فى توسيع عمليات تداول الأوراق النقدية الجديدة مؤخراً من فئة 50 جنيهًا استرليني، والتى تحمل صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وهو من مادة البوليمر.

وقالت مصادر بريطانية، فى تصريحات لليوم السابع فى العاصمة البريطانية لندن، إن الفئة النقدية الجديدة يتم تداولها بجانب التصميم القديم الذى يحمل صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، موضحة أنه يتم إحلال الفئة الجديدة محل القديمة تدريجيا.

وانخفض استخدام الكاش بشكل حاد فى بريطانيا فى السنوات القليلة الماضية، حيث يفضل المستهلكون بطاقات الخصم والائتمان والمدفوعة مقدما وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى.

وتظهر صورة الملك تشارلز، ملك بريطانيا على العملات من فئات الـ5 و10 و20 و50 جنيه إسترليني، في حين ستبقى بقية تصاميم العملات مثلما هي حاليا إذ تحمل صورة الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية.

وكان ”الخليج 365”، انفرد بخبر إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة "بوليمر"، حيث تمت بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.

وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.







