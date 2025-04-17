الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 17-4-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الخميس 17-4-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الخميس، 17 أبريل 2025 02:00 م

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 17-4-2025 أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 51.03 جنيه للشراء 51.17 البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى 51.07 جنيه للشراء 51.17 البيع وفى بنك مصر51.07 جنيه للشراء 51.17 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.07 جنيه للشراء 51.17 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.08 جنيه للشراء 51.18 البيع.

وسجل سعر الدولار الان بالبنوك المصرية الآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.07 جنيه للشراء.
51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.07 جنيه للشراء.
51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.08 جنيه للشراء.
5118 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.07 جنيه للشراء.
51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.07 جنيه للشراء.
51.17 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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