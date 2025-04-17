سعر الدولار اليوم الخميس 17-4-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

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وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى 51.07 جنيه للشراء 51.17 البيع وفى بنك مصر51.07 جنيه للشراء 51.17 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.07 جنيه للشراء 51.17 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.08 جنيه للشراء 51.18 البيع.

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 17-4-2025 أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 51.03 جنيه للشراء 51.17 البيع.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية