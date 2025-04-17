شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 17-4-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالخميس، 17 أبريل 2025 02:00 م
سجل سعر الدولار اليوم الخميس 17-4-2025 أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 51.03 جنيه للشراء 51.17 البيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى 51.07 جنيه للشراء 51.17 البيع وفى بنك مصر51.07 جنيه للشراء 51.17 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.07 جنيه للشراء 51.17 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.08 جنيه للشراء 51.18 البيع.
وسجل سعر الدولار الان بالبنوك المصرية الآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.07 جنيه للشراء.
51.17 جنيه للبيع.
51.07 جنيه للشراء.
51.17 جنيه للبيع.
51.08 جنيه للشراء.
5118 جنيه للبيع.
51.07 جنيه للشراء.
51.17 جنيه للبيع.
51.07 جنيه للشراء.
51.17 جنيه للبيع.
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