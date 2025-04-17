شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة: تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، اعضاء وحدة الدعم الفني بالوزارة، المهندس مصطفى عبد اللطيف والمهندس أحمد إسماعيل، تحت إشراف الدكتور المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشؤون الفنية، يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن رفع مستوى جودة التنفيذ وضمان تسليم الوحدات للمواطنين بالشكل الأمثل.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجهاز موقف التنفيذ لمشروعات الإسكان بمراحلها المختلفة، موضحًا أن المدينة تشهد طفرة عمرانية كبيرة، بسبب الحجم الضخم والمتنوع لمشروعات الإسكان بالمدينة.

حيث جاري تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة السادسة، بالإضافة إلى 14 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الأخضر بمنطقة غرب المطار، بالإضافة للبدء في تنفيذ 494 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، مشيرًا إلى الالتزام التام بمعايير الجودة والمستوى الفني المعتمد.

كما قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، بمرافقة أعضاء وحدة الدعم الفني في جولة ميدانية تفقدية لمتابعة عمارات المرحلة السادسة بمحور محدودي الدخل، حيث تم الوقوف على تقدم الأعمال، ومراجعة التصميمات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، ومتابعة موقف مشروع الإسكان الاخضر ومراجعة تشكيل وألوان الواجهات، إلى جانب عقد اجتماع مع الشركات المنفذة لمتابعة التفاصيل الفنية الدقيقة.

وفي سياق متصل، عقد المهندس محمد عبد المقصود اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر، لمناقشة نسب التنفيذ والتحديات على الأرض، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الهندسية، مع رفع معدلات الإنجاز لضمان تسليم المشروعات وفقًا للمواعيد المحددة وبما يليق بالمواطن المصري.

تؤكد هذه الزيارات والمتابعات الميدانية حرص وزارة الإسكان على تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن ملائم بجودة عالية لجميع المواطنين، وتعزيز مفاهيم الاستدامة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر، بما يدعم جودة الحياة ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.