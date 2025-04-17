شكرا لقرائتكم خبر عن 66.19 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم وسط توقعات بتقلص الإمدادات بعد أن فرضت واشنطن مزيدًا من العقوبات لوضع قيود على تجارة النفط الإيرانية وفي ظل تعهد بعض دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج بصورة أكبر للتعويض عن تجاوزها في وقت سابق للحصص المتفق عليها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا أو 0.5 %إلى 66.19 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا أو 0.7 % إلى 62.91 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وسجل الخامان ارتفاعًا 2% عند التسوية أمس ووصلاً إلى أعلى مستوياتهما منذ الثالث من أبريل، ويتجهان لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وسيكون اليوم هو آخر يوم تسوية في الأسبوع قبل عطلة الجمعة العظيمة وعطلة عيد القيامة.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية أمس الأربعاء، بما في ذلك ضد مصفاة نفط صغيرة مستقلة تتخذ من الصين مقرًا، مما يزيد من الضغط على طهران وسط محادثات بشأن برنامجها النووي.

وتزايدت المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعدما قالت أوبك أمس إنها تلقت خططًا محدثة تتعلق بالعراق وكازاخستان ودول أخرى لإجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج للتعويض عن ضخها سابقًا فوق الحصص.



