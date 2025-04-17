شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 17 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.950 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا محدودا، بالتزامن مع إعلان التعريفات الجمركية الامريكية الجديدة، حيث سجل عيار 24 سعر 41.075 ريال مقارنة بسعر امس والذى وصل لـ40.750 ريال وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.075 ريال

- عيار 22 سجل 37.650 ريال

- عيار 21 سجل 35.950 ريال

- عيار 18 سجل 30.800 ريال

- عيار 14 سجل 23.975 ريال

- عيار 12 سجل 20.550 ريال

- الاونصة 1277.825 ريال

- الجنيه الذهب 287.575 ريال

- الأونصة بالدولار 3319.06 دولار



وارتفع الذهب بنسب كبيرة أمس مضيفًا أكثر من 100 دولار لكلا عقديه، وسجلت عقود الذهب الآجلة قمة قياسية أمس عند 3,358 دولار للأوقية وأغلق مرتفعًا بـ 3.27% عند 3,346.4 دولار للأوقية.

فيما ارتفعت العقود الفورية بـ 3.8% وسجلت قمة الجلسة عند 3,353.48 دولار للأوقية قبل أن تغلق عند 3,350.27 دولار للأوقية.

وجاء هذا الصعود العنيف نتيجة تصاعد التوترات الخاصة بالحرب التجارية وضعف الأخبار الخاصة بجنوح الصين وانفتاحها على محادثات مع الطرف الأمريكي وزاد زخم الصعود مع استبعاد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، خفض الفائدة قريبًا وتشديده على المخاوف المحيطة بالاقتصاد الأمريكي من ارتداد التضخم أو مواجعة أزمة خاصة بالنمو وإشارته إلى توقعات ارتفاع معدل البطالة.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.