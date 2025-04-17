شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض جديد بأسعار السيارة شيرى EQ7 موديل 2025 بقيمة 90 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي للعلامة شيري الصينية في مصر، بعمل تخفيض جديد يصل إلي 90 ألف جنيه علي السيارة EQ7 الكهربائية موديل 2025 خلال شهر أبريل الجاري .

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار محدثة، جاء سعر شيري EQ7 والتي تتوافر بالسوق المصرية بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و700 ألف جنيه بدلا من مليون و790 ألف جنيه.

وتأتي السيارة EQ7 بمحرك كهربائي بقوة 211 حصان وأقصى عزم 285، وبطارية ليثيوم أيون سعة 65.525 كيلووات/الساعة، وهو ما يوفر للسيارة نطاق قيادة يصل إلى 512 كيلو متر بشحنة واحد مع نظامين للشحن أحدهما سريع يستغرق نصف ساعة والآخر للشحن البطيء خلال 8 ساعات.

أما عن مواصفات السلامة والأمان فهي تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد وستائر هوائية جانبية، ومكابح مضادة للانغلاق، مع توزيع قوة المكابح إلكترونيا، بالإضافة إلى نظام الاتزان الإلكتروني.

كما يتوفر بها برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد إلكترونية مزودة بتعليق تلقائي، ومراَة خارجية بخاصية التدفئة.وتشمل مواصفات الأمان بالسيارة جهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية، ونقاط تثبيت كراسي الأطفال، ومصابيح ضباب خلفية، ورؤية 360° لمحيط السيارة، ورؤية النقطة العمياء.

كما يتوفر بها نظام تحذير عند الخروج من المسار، ونظام المحافظة على الحارة المرورية، وخاصية التحذير عند فتح الأبواب، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، والمساعدة على القيادة بالطرق المزدحمة.

تضم التجهيزات الداخلية لسيارة شيري شاشة 12.3 بوصة للعدادات، وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجات الحرارة، وفرش جلد للمقاعد الداخلية، وإمكانية تعديل كرسي السائق كهربائيًا، مع خاصية الذاكرة بكرسي السائق، ومقعد استرخاء للسائق.يتوفر بالسيارة كذلك تحكم كهربائي في مقعد الراكب الأمامي، بالإضافة إلى خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد، وسخانات بعجلة القيادة، ومسند يد أمامي مع حامل اكواب، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وشبكة تثبيت بصندوق الأمتعة.

أما التجهيزات الخارجية بالسيارة جنوط سبور مقاس 19، ومرايات كهربائية الطي، وسبويلر خلفي، وحامل سقف، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية بإضاءة LED، وإضاءة أمامية خلال النهارLED، وفوانيس LED خلفية، وإضاءة داخلية خافتة ملونة.كما شملت التجهيزات مجموعة من وسائل الراحة اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، وتثبيت السرعة مع الحفاظ على المسافات المرورية، وفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، ومفتاح ذكي، وحساس اضاءة أتوماتيك، وزجاج حراري، وزجاج ملون خلفي، وفتح صندوق الأمتعة كهربائيًا.

شيري EQ7 بها فتحة سقف بانورامية، بينما تضم أنظمة الترفيه شاشة 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه، وشاحن هوائي للهاتف الجوال، ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth للهاتف، و8 سماعات، وتقدم سيارة شيري بضمان 8 سنوات للبطارية، وضمان شامل لمده 6 سنوات أو 150 الف كم أيهما أقرب.