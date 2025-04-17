شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل بنك مصر اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

يصدر بنك مصر العديد من شهادات الادخار وأبرزها 23.5% و27% لمدة عام والتى تحظى بإقبال كبير من المواطنين على الشراء.

وتعمل شبكة فروع بنك مصر، اليوم الخميس 17 أبريل 2025 بداية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

وتعمل شبكة فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، خلال الأيام من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.

وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.