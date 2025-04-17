شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الدواجن: استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم عند 78 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء شهدت استقرارًا في تعاملات اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة 78 جنيهًا، بينما بلغ سعر التنفيذ في السوق 79 جنيهًا للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة، أن سعر الدواجن الساسو سجل اليوم 80 جنيهًا للكيلو في المزرعة، فيما بلغ سعر التنفيذ 81 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن سعر الكتكوت الأبيض استقر عند 40 جنيهًا، في حين بلغ سعر الكتكوت الساسو نحو 20 جنيهًا، لافتًا إلى أن سعر أمهات الدواجن البيضاء بلغ 70 جنيهًا للكيلو.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج، لكنه شدد على أن الأسواق تشهد انضباطًا نسبيًا مع تراجع بعض أسعار الأعلاف، الأمر الذي يساهم في استقرار الأسعار نسبيًا خلال الأيام الجارية.



