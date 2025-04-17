شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن ذعار العجمى فى زيارة رسمية لمصر ضمن وفد اتحاد الغرف السعودية ورجال الأعمال.. ويؤكد: الاهتمام الحكومي بتعزيز التعاون الاقتصادي فى البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رجل الأعمال السعودي معالي الشيخ محمد بن ذعار العجمي، رئيس مجلس إدارة شركة مايلستون للتطوير العقاري، في زيارة رسمية لمصر ضمن وفد اتحاد الغرف السعودية ورجال الأعمال الذي زار جمهورية مصر العربية مؤخرا، حيث جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وضم الوفد رفيع المستوى أكثر من 100 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، برئاسة السيد حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، كما تم تدشين عدد من الفعاليات والمنتديات الاستثمارية، أبرزها المنتدى الاستثماري السعودي المصري الذي عُقد بالقاهرة، وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات متعددة.

وصرّح معالي الشيخ محمد بن ذعار العجمي ، رئيس مجلس إدارة شركة مايلستون للتطوير العقاري قائلاً: "إن هذه الزيارة تعد نقطة محورية في مسار التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر، كما أنها تُعد خطوة استراتيجية تعكس متانة العلاقة بين القيادتين والرغبة المشتركة في بناء شراكات استثمارية قوية ومستدامة تفيد كلا البلدين وتستند على حجم التعاون القوي والتواجد الاستثماري الضخم لمستثمري كلتا الدولتين".

وأشار إلى أن مشاركته في هذه الزيارة تأتي تأكيداً على التزام شركة مايلستون بدعم رؤية القيادة السعودية في تعزيز الاستثمارات البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين.

وأضاف أن شركة مايلستون للتطوير العقاري اختارت السوق العقاري المصري للاستثمار به نظرا لما تتمتع به مصر من مناخ استثماري قوي وجاذب، وبالفعل أطلقت الشركة أول مشروعاتها بنجاح، وتتطلع لمزيد من التوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة في ضوء توافر فرص قوية في مختلف أنحاء المدن الجديدة.

وأكد أن السوق المصري يعد أحد أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة وخاصة في ظل ما تشهده مصر من طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، لذا فإن هذه الزيارة فرصة مميزة للتواصل المباشر مع صنّاع القرار والاطلاع على فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات، وبالفعل تم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين شركات سعودية مصرية ضمن فعاليات الزيارة.

واختتم تصريحاته قائلاً: "واثقون بأن هذه الزيارة ستحقق نتائج قوية ومثمرة لكلا الجانبين قريباً، وستكون هناك بالفعل شراكات قوية ومشروعات مشتركة، ونحن في مايلستون للتطوير العقاري نحرص على أن نكون جزءاً من هذه المرحلة الواعدة من التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

وأوضح أن مايلستون للتطوير العقاري تأسست على يد الشيخ ذعار بن عايض بن ذعار العجمي، والشيخ محمد ذعار بن عايض بن ذعار العجمي وهو عضو بمجلس الأعمال المصري السعودي، والشركة بخلفية سعودية بالكامل ولديها مجموعة شركات عملاقة بالسوق السعودي منذ عام 1979 م فى مجال التطوير العقارى تحت مسمي شركة الملتقى العقارية وشركة أريج الخليج بفروعها حول المملكة.