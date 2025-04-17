شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 17-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان الخميس، 17 أبريل 2025 12:11 م

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 17-4-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 51.03 جنيه للشراء 51.17 البيع. وسجل سعر الدولار اليوم الخميس،بالبنك الأهلى المصرى 51.07 جنيه للشراء 51.17 جنيه للبيع وفى بنك مصر 51.07 جنيه للشراء 51.17 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.07 جنيه للشراء 51.17 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.07 جنيه للشراء 51.17 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية الآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

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