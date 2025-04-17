شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس.. يتراجع عالميا وفي مصر عيار 21 بـ4765 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب العالمي من أعلى مستوياته التي سجلها يوم الخميس وذلك مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح عقب موجة ارتفاع كبيرة في أسعار الذهب مدفوعة بالمخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24: 5446 جنيهاً

عيار 21: 4765 جنيهاً

عيار 18: 4084 جنيهاً

جنيه الذهب: 38120 جنيهاً

أونصة الذهب: 3317 دولاراً

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى عند 3312 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3348 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3324 دولار للأونصة.

ويأتي هذا التراجع بعد أن سجل الذهب مطلع تداولات اليوم أعلى مستوى تاريخي جديد عند 3357 دولار للأونصة، لتتزايد بعدها عمليات البيع لجني الأرباح ليستغل المستثمرين التشبع الحالي في الشراء والمستويات القياسية التي سجلها للذهب لجني الأرباح.

ومن جهة أخرى شهد الدولار الأمريكي تحسن طفيف خلال تداولات اليوم محاولا الابتعاد عن أدنى مستوياته منذ 3 سنوات، ليساعد هذا على تراجع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.