شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البترول: الموانئ المصرية تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال سفن التغييز والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة وضعت خطة عاجلة وشاملة لضمان تلبية احتياجات موسم الصيف من الطاقة، مشددًا على أن الاستعدادات تمت على ثلاثة محاور رئيسية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي وتوفير بدائل متنوعة للغاز.

وقال المهندس معتز عاطف: "بدأنا بالفعل في تنفيذ خطة تأمين مصادر الغاز من خلال التوسع في استخدام وحدات التغييز العائمة، حيث من المقرر وصول ما بين 3 إلى 4 وحدات لاستيراد الغاز الطبيعي، وذلك خلال الفترة من نهاية أبريل وحتى نهاية يونيو، بما يضمن عدم الاعتماد على غاز الإنتاج المحلي فقط وخاصة من حقل ظُهر أو غيره".

وأضاف، أن الموانئ المصرية تشهد حاليًا استعدادات مكثفة لاستقبال سفن التغييز، حيث تصل أولى السفن في نهاية أبريل، تليها أخرى في منتصف مايو، على أن تكتمل بوصول آخر السفن بنهاية يونيو.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزارة نجحت أيضًا في تأمين كافة تعاقدات الشحنات، وتم الانتهاء من المناقصات المطلوبة، بما يضمن توفير الإمدادات اللازمة في التوقيتات المحددة.

وأشار عاطف إلى أن الوزارة وضعت خطة طوارئ بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك كجزء استراتيجي من خطة الدولة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال أشهر الذروة، مضيفًا: "الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الخدمة للمواطنين والمؤسسات دون أي انقطاعات".



