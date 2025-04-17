الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الخميس 17-4-2025 فى منتصف التعاملات

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سعر الريال القطرى اليوم الخميس 17-4-2025 فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغول

الخميس، 17 أبريل 2025 12:17 م

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17أبريل 2025 استقرارا.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.


وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.98جنيه للشراء.

14.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.06جنيه للشراء.

14.04جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.06جنيه للشراء.

14.02جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.06جنيه للشراء.

14.03جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.95جنيه للشراء.

14.02جنيه للبيع.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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