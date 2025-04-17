الاقتصاد

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الخميس 17-4-2025 بالأسواق

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سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الخميس 17-4-2025 بالأسواق

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار أسطوانات الغاز اليوم الخميس17-4-2025 أولا فيما يتعلق بأسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم  فسجلت 200 جنيه، كما سجل سعر أسطوانة البوتاجاز 25 كج بـ 400 جنيهًا.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت ، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025، زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، والغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى: 

- بنزين 95.. 19 جنيه / لتر

- بنزين 92.. 17.25 جنيه / لتر

- بنزين 80.. 15.75 جنيه / لتر

- السولار.. 15.5 جنيه / لتر

- الكيروسين.. 15.5 جنيه / لتر

- طن المازوت المورد لباقى الصناعات.. 10500 جنيه / طن

- أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه
 
- أسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

- طن الغاز الصب 16000 جنيه

- الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

كما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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