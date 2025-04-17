الاقتصاد

مواعيد عمل البنك الأهلى اليوم الخميس 17 أبريل 2025

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مواعيد عمل البنك الأهلى اليوم الخميس 17 أبريل 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الخميس، 17 أبريل 2025 12:43 م

يصدر البنك الأهلى المصرى العديد من شهادات الادخار وأبرزها 23.5% و27% لمدة عام والتى تحظى بإقبال كبير من المواطنين على الشراء.

وتعمل شبكة فروع البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس 17 أبريل 2025 بداية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

ويعد البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية بحصة سوقية تصل إلى 27%.

وتعمل شبكة فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، خلال الأيام من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.

وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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