شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البترول: إعادة معالجة بيانات المسح السيزمى للبحر الأحمر وطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة، إنه سيتم إعادة طرح مناطق الإمتياز التى تخلت عنها تحالف "شل"، "شيفرون"، و"مبادلة" الإماراتية، امتيازهم للتنقيب في البحر الأحمر بمصر وذلك من خلال طرح مزايدة بعد اعادة معالجة بيانات المسح السيزمى للمنطقة بعد دراسة تقييم الشركات وإعادة طرحها.

وأضاف المتحدث الإعلامى لوزارة البترول والثروة المعدنية خلال اجتماع لعرض مستجدات قطاع البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم

إعادة معالجة بيانات المسح السيزمى لتلك المناطق بالبحر الأحمر وإعادة طرحهها لافتا أن تخلى تلك الشركات عن مناطق الامتياز بالبحر الأحمر جاءت بعد انفاق احدي الشركات 34 مليون دولار والمتفق كان انفاق 10 مليون، مؤكدا أن الشركات التزمت بتعاقداتها مع الوزارة ولكن نتائج الحفر لم تسفر عن شيء.

وأوضح معتز أن من عمليات المسح السيزمي التي اجريت في البحر الأحمر تحدد احتمالية وجود الغاز بنسبة 5‎% فقط، ويأتي الخطوة الثانية بطرح المناطق علي الشركات الأجنبية لبدء أعمال الحفر وتكون النسبة في حدود 35 ‎%‎.

وأكد المهندس معتز عاطف ان ترك الشركات الثلاثة لمناطق امتيازاتهم جاء بعد نتيجة أولوياتها، ولكن سيتم أخذ كافة نتائج المعلومات خلال البحث وإعادة تقيمها وطرح مناطق جديدة في المنطقة.

وأشار المهندس معتز عاطف إلي أن تلك الشركات ستركز الفترة القادمة فى مشروعاتها للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط وأيضا في المناطق الجديدة التي سيتم طرحها.



