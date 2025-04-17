شكرا لقرائتكم خبر عن وقف إصدار "إفادة ملكية عداد كهرباء" من شركات التوزيع لـ"الاسكان الاجتماعى" والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بوقف إصدار إفادة ملكية عداد كهرباء من عدمه للمتقدمين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، وذلك بعد التأكد من عدم جدوتها للطرفين سواء المواطنين أو وزارة الإسكان.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه قبل يوم 23 مارس الماضي كانت شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية تصدر إفادة موجه لوزارة الإسكان بعدم ملكية عداد كهرباء طبقا لعنوان محل الاقامه الموجود ببطاقة الرقم القومى، وأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر فى 23 مارس الماضي تعليمات بوقف اصدار هذه الافادة لعدم دقتها بناء على طلب وزارة الإسكان.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهدف من الافادة التى يحصل عليها المتقدم للحصول على وحدة سكنية هو إثبات عدم ملكيته لعداد الكهرباء او قيامه بتأجير الوحدة الخاصة به، موضحا أنه مع تنفيذ التجربة تبين أن المواطن يحصل على إفادة من إدارة الكهرباء التابع لها حسب محل الاقامه الموجود ببطاقة الرقم القومى فقط فى حين أنه من الممكن أن يكون لديه عداد كهرباء باسمه فى محافظة أخرى أو مكان آخر غير الذى مسجل ببطاقة الرقم القومى.

وحذر المصدر المواطنين من التعرض لأى شكل من أشكال الاستغلال المادى لإصدار الافادة خاصة وأنها أصبحت غير مفيدة ولا معترف بها بوزارة الإسكان.



